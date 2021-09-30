Без электричества 30 сентября останутся около 100 домов в Томске

Света не будет в домах на улицах Октябрьской и Усть-Керепеть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

О плановом отключении электричества в Томске сообщает компания «Горсети».

«Без света с 9 утра до 17.00 30 сентября останутся жители ряда домов в разных районах города», - говорится в сообщении организации.

Отключения затронут дома, в том числе, на улицах в переулках Буяновском, Западном и Мало-Кирпичном.

Адреса, где не будет электричества, можно увидеть на сайте компании «Горсети».

В общем понимании под понятием «плановое отключение света» подразумевается осуществление ресурсоснабжающей организацией различных профилактических и ремонтных работ.