В Томской области 30 сентября возможны сильный ветер и дождь со снегом

В последний день сентября в Томской области возможны туманы. Фото: Ксения Высотина

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 30 сентября, об этом сообщил томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В отдельных районах области небольшие, днем по югу местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром местами туманы, изморозь», - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, в последний день сентября ожидается северный ветер 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура ночью -2…+3°С. Температура днем +4…+9°С.