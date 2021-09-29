Томские историки нашли 100 килограммов древних артефактов на острове Няша

Неожиданные находки археологов на острове на Томи. Фото: сайт ТГУ

Как сообщил сайт Томского государственного университета, сотрудники Музея истории, археологии и этнографии Сибири вуза обнаружили редкие находки эпохи неолита в пойме Иштанской протоки на острове Няша, расположенном на реке Томь.

Пресс-служба ТГУ информирует, что артефакты найдены в ходе совместной экспедиции с представителями компании «Сибирская археология». Доступ к предметам оказался возможен благодаря тому, что в сентябре 2021 года вода в реке опустилась до исторического минимума. По словам сотрудника Музея археологии и этнографии Сибири Асапа Идимешева, во время второй поездки историки увидели на прибрежной территории целую полосу длиной около 100 метров, усыпанную различными древними предметами.

По предварительным оценкам археологов возраст артефактов – 6-8 тысяч лет. Общий вес находок – около 100 килограммов. Специалисты отмечают, что среди них – каменные ножи, наконечники стрел и копий, орудие для изготовления древков, большое количество остатков керамической посуды. Но самым удивительным артефактом, сообщают эксперты, стала окаменевшая кость с вырезанным на ней лицом человека.