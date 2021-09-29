В Томске за сутки к отоплению подключены еще 108 домов

С начала отопительного сезона в Томске прошло 9 дней, но не все дома еще получили тепло Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томске продолжается кампания по подключению жилья к отоплению, за сутки 108 домов получили в квартиры тепло, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Сайт администрации города информирует о том, что, по данным жилищно-коммунальных отделов районных администраций, с начала отопительного сезона к теплу подключили 3 271 дом из 3 419. Больше всего домов без тепла остается в Советском районе областного центра.

По данным специалистов, по разным причинам остаются не подключенными еще 148 томских домов.