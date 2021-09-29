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Недвижимость29 сентября 2021 16:30

В Томске за сутки к отоплению подключены еще 108 домов

Без тепла в областном центре остаются 148 зданий
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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С начала отопительного сезона в Томске прошло 9 дней, но не все дома еще получили тепло

С начала отопительного сезона в Томске прошло 9 дней, но не все дома еще получили тепло

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томске продолжается кампания по подключению жилья к отоплению, за сутки 108 домов получили в квартиры тепло, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Сайт администрации города информирует о том, что, по данным жилищно-коммунальных отделов районных администраций, с начала отопительного сезона к теплу подключили 3 271 дом из 3 419. Больше всего домов без тепла остается в Советском районе областного центра.

По данным специалистов, по разным причинам остаются не подключенными еще 148 томских домов.