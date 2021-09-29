В Томске бывший главный судебный пристав региона получил 3 года колонии

Периодически в Томске суды выносят обвинительные приговоры в отношении бывших руководителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Томске вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного судебного пристава Томской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что мужчина был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствием и судом установлено, что в 2018 - 2019 годах руководитель УФССП России по Томской области присвоил денежные средства подчиненных сотрудников, необоснованно начисленные и выплаченные им в качестве премий в сумме более 1,1 млн рублей. Кроме того, он давал указания подчиненным работникам готовить фиктивные документы о нахождении его в служебных командировках.

Специалисты отмечают, что Октябрьский районный суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Мужчина лишен права в течение 3 лет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Кроме того, приговором суда удовлетворен иск прокурора области о взыскании с осужденного похищенных им, а также незаконно начисленных и выплаченных ему бюджетных денежных средств на сумму более 1 млн рублей.