В больнице Томска умер травмированный в аварии инспектор ДПС

Коллеги скорбят о погибшем от травм, полученных в ДТП, полицейском. Фото: сайт УМВД России по Томской области

28 сентября в Томске трагически оборвалась жизнь инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Томской области лейтенанта полиции Алексея Махова, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Как информирует сайт УМВД региона, около 6 часов 50 минут 27 сентября текущего года на проспекте Комсомольском в городе Томске произошло ДТП. В результате происшествия лейтенант полиции Алексей Махов был доставлен в медицинское учреждение. Позже от полученных травм полицейский скончался. Напомним, в понедельник в областном центре был настоящий «день жестянщика» с массовыми авариями.

Специалисты отмечают, что Алексей Махов родился в феврале 1990 года в Томске. Отслужив в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, в сентябре 2014 года пришел на службу в органы внутренних дел. У него остались жена и ребенок.