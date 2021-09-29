Хозяйства в Томской области собрали чуть меньше 70 % урожая зерновых

Дождливая погода активно мешает хозяйствам в уборке урожая! Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Аграрии Томской области убрали 111,8 тыс. га посевов зерновых, это 67,3% от плана, сообщает интернет-портал администрации региона.

Как информирует пресс-служба администрации Томской области, хозяйства намолотили 306 тыс. тонн зерна при средней урожайности 27,4 центнера с гектара. Специалисты отмечают, что за три последних солнечных дня аграрии прибавили более 5% к выполненному плану.

Кроме того, в районах Томской области в разгаре уборка овощей. Картофеля собрано уже 15 тыс. тонн с 743 га, капусты – 2 тыс. тонн со 180 га.