Интернату "Забота" в Томской области требуется помощь в ликвидации накопившихся отходов

В селе Вороновка не работает региональный оператор по обращению с ТКО, отходов у интерната вырабатывается очень много. Фото: Василий Вахрин

Истекший срок годности продуктов и мусор, который некому вывозить с территории. Это основные жалобы, с которыми столкнулась Елена Карташова-уполномоченный по правам человека в Томской области по итогам поездки в Шегарский психоневрологический интернат «Забота», рассказали в аппарате омбудсмена.

«Уполномоченный по правам человека провела личный прием получателей социальных услуг. Жалобы, в основном, были связаны с трудностями при закупке товаров за счет личных средств недееспособных. По словам заявителей, иногда закупок приходится ждать слишком долго, а при формировании списка покупок не всегда учитываются пожелания самих недееспособных», - говорится в сообщении.

Также проверяющие посетили магазин при интернате, в котором, как правило, производится закупка товаров для недееспособных получателей социальных услуг. Выборочная проверка сроков годности продукции показала, что в магазине на реализации находились сразу несколько наименований товаров с истекшими сроками годности.

Еще одна проблема – мусор. Больше не работает региональный оператор по обращению с ТКО, социальное учреждение конце сентября столкнулось с тем, что мусор вывозить просто некому, а отходов у интерната вырабатывается немало, подчеркнули в аппарате уполномоченного.

Согласно информации, размещенной на сайте интерната, областное государственное автономное учреждение было создано в 1968 году для предоставления стационарного обслуживания граждан, страдающих хроническими психоневрологическими заболеваниями.

На момент посещения омбудсмена в доме-интернате проживали 675 человек.