В Томске задержана студентка, оформившая 17 микрозаймов на своего бойфренда

В прокуратуре сообщили, что молодая женщина использовала нечестно полученные деньги исключительно по собственному усмотрению, мер к возврату заемных средств не принимала. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томске задержана студентка, оформлявшая кредитные займы на своего молодого человека, об этом сообщила прокуратура Советского района.

«Прокуратурой утвержден обвинительный акт в отношении жительницы областного центра по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования», - говорится в сообщении.

Несколько месяцев 23-летняя студентка оформляла микрозаймы на имя своего молодого человека. Мужчина в это время проходил военную службу по призыву и о происходящем, как уверяют в прокуратуре, даже не догадывался.

В общей сложности молодая женщина сумела получить 17 займов в разных микрофинансовых и микрокредитных организациях на общую сумму 40 тысяч рублей.

Выяснилось также, что параллельно с учебой изобретательная томичка работала в должности психолога в образовательном учреждении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье Советского района Томска.