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Происшествия29 сентября 2021 9:05

Томское отделение банка подсчитывает ущерб после нападения на банкоматы

Финансовая организация готова оказать содействие полиции в расследовании
Елена Андреева
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Что спровоцировало нападавшего мужчину на агрессию по отношению к павильону с банкоматами , пока неизвестно.

Что спровоцировало нападавшего мужчину на агрессию по отношению к павильону с банкоматами , пока неизвестно.

Фото: Росгвардия.

В томском отделении Сбербанка подсчитывают ущерб после нападения на павильон с банкоматами в Академгородке. Мужчина, которого задержали сотрудники Росгвардии Томской области, пинал павильон и сами аппараты внутри него.

«Информацию подтверждаем. На место была вызвана группа быстрого реагирования. В настоящее время нарушитель задержан, проводится проверка и подсчет ущерба. Мы окажем содействие расследованию, которое проводят правоохранительные органы», - говорится в сообщении банка.

Напомним, 28 сентября томич разгромил банкоматы на остановке в Академгородке, но деньги не взял.

Что стало причиной агрессии мужчины, пока неизвестно.