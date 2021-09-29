Томское отделение банка подсчитывает ущерб после нападения на банкоматы

Что спровоцировало нападавшего мужчину на агрессию по отношению к павильону с банкоматами , пока неизвестно. Фото: Росгвардия.

В томском отделении Сбербанка подсчитывают ущерб после нападения на павильон с банкоматами в Академгородке. Мужчина, которого задержали сотрудники Росгвардии Томской области, пинал павильон и сами аппараты внутри него.

«Информацию подтверждаем. На место была вызвана группа быстрого реагирования. В настоящее время нарушитель задержан, проводится проверка и подсчет ущерба. Мы окажем содействие расследованию, которое проводят правоохранительные органы», - говорится в сообщении банка.

Напомним, 28 сентября томич разгромил банкоматы на остановке в Академгородке, но деньги не взял.

Что стало причиной агрессии мужчины, пока неизвестно.