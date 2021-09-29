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Общество29 сентября 2021 7:36

Томича будут судить за взятку при осуществлении строительного контроля

Мужчина был задержан в момент получения 30 тыс. рублей
Ксения Высотина
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Благодаря взятке у подрядчика появилась бы возможность быстрее получить плату за выполненные работы.

Благодаря взятке у подрядчика появилась бы возможность быстрее получить плату за выполненные работы.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томске местного 62-летнего жителя будут судить за коммерческий подкуп при осуществлении строительного контроля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Мужчина по договору с заказчиком осуществлял строительный контроль за выполнением работ в административном здании. В июне 2021 года он сообщил представителю подрядчика, что может за определенное вознаграждение подписать исполнительную документацию на выполненные на объекте работы без замечаний», - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря взятке у подрядчика появилась бы возможность быстрее получить плату за выполненные работы.

Подсудимый был задержан в момент получения 30 тыс. рублей за подписанные им без замечаний документы. На данный момент возбуждено уголовное дело.