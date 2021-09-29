В Томских школах для учащихся проведут антинаркотическое тестирование

По показателям 2020 года в таком тестировании приняли участие более 32 тысяч старшеклассников. У 90% сдавших тест подростков склонность к зависимостям и девиантному поведению не выявлена. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске в школах проведут антинаркотическое тестирование для учащихся с 7 по 11 класс, сообщает пресс-служба областной администрации.

«По решению антинаркотической комиссии Томской области ежегодное социально-психологическое тестирование школьников региона в 2021 году завершится к 1 ноября», - говорится в сообщении.

Уточняется, что по показателям 2020 года в таком тестировании приняли участие более 32 тысяч старшеклассников. У 90% сдавших тест подростков склонность к зависимостям и девиантному поведению не выявлена.

Начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич отметила, что повышенная вероятность вовлечения в противоправную деятельность тогда отмечалась у более 3 тыс. школьников.

Также председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин добавил, что подростки и молодежь являются наиболее уязвимой категорией для вовлечения в противоправную деятельность. За январь по август 2021 года полиция задержала 13 несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Напомним, что социально-психологическое тестирование школьников проводится в 7-11 классах ежегодно с целью раннего выявления склонности у подростков к употреблению наркотиков и психотропных веществ.