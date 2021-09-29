Томичка вышла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс офис 2021»

По итогам первой недели открытого интернет-голосования томичка Юлия Фохт вошла в число конкурсанток, получивших наибольшее количество голосов. Фото: пресс-служба Пенсионного фонда России по Томской области

Работница Пенсионного фонда города Томск Юлия Фохт вошла в полуфинал конкурса красоты «Мисс офис 2021», сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России по Томской области.

«По итогам первой недели открытого интернет-голосования томичка Юлия Фохт вошла в число конкурсанток, получивших наибольшее количество голосов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Юлия представляет Томскую область и является сотрудником Пенсионного фонда России. Томичка окончила ТУСУР, активно занимается спортом, в ПФР ее деятельность связана с вопросами предоставления материнского капитала.

Голосовать можно ежедневно с разных устройств вплоть до 10 октября.

Добавим, что «Мисс офис» - это ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья.