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Общество29 сентября 2021 6:31

Томичка вышла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс офис 2021»

Проголосовать за Юлию Фохт можно до 10 октября
Ксения Высотина
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По итогам первой недели открытого интернет-голосования томичка Юлия Фохт вошла в число конкурсанток, получивших наибольшее количество голосов. Фото: пресс-служба Пенсионного фонда России по Томской области

По итогам первой недели открытого интернет-голосования томичка Юлия Фохт вошла в число конкурсанток, получивших наибольшее количество голосов. Фото: пресс-служба Пенсионного фонда России по Томской области

Работница Пенсионного фонда города Томск Юлия Фохт вошла в полуфинал конкурса красоты «Мисс офис 2021», сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России по Томской области.

«По итогам первой недели открытого интернет-голосования томичка Юлия Фохт вошла в число конкурсанток, получивших наибольшее количество голосов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Юлия представляет Томскую область и является сотрудником Пенсионного фонда России. Томичка окончила ТУСУР, активно занимается спортом, в ПФР ее деятельность связана с вопросами предоставления материнского капитала.

Голосовать можно ежедневно с разных устройств вплоть до 10 октября.

Добавим, что «Мисс офис» - это ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья.