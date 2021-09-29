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Общество29 сентября 2021 5:31

Организатору подпольного казино из Томска грозит два года тюрьмы

На протяжении года мужчина устраивал покерные турниры
Ксения Высотина
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За счет проигравших формировался выигрышный фонд, из которого обвиняемый удерживал комиссию за организацию и проведение игры.

За счет проигравших формировался выигрышный фонд, из которого обвиняемый удерживал комиссию за организацию и проведение игры.

Фото: Юрий СОКОЛОВ

В Томске местный 38-летний житель арендовал нежилое помещение и сделал там казино, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Весной 2020 года мужчина решил заняться игорным бизнесом. Для этого он арендовал нежилое помещение, нанял крупье, приобрел два карточных стола, карты и фишки. После чего практически на протяжении года он систематически проводил покерные турниры, в которых участвовал строго определенный круг лиц», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что за счет проигравших формировался выигрышный фонд, из которого обвиняемый удерживал комиссию за организацию и проведение игры.

Добавляется, что деятельность подпольного покерного клуба остановлена в мае 2021 года.

На данный момент возбуждено уголовное дело, томичу грозит наказание до двух лет лишения свободы.