В Томской области в Зырянском районе пропала 33-летняя женщина

Лиц, располагающих сведениями о местонахождении без вести пропавшей, просим обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Зырянскому району: 8 (38243) 225-87. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В томскую дежурную часть во вторник, 28 сентября, поступило сообщение о том, что в Зырняском районе пропала 33-летняя женщина, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«28 сентября 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Зырянскому району поступило сообщение о том, что 27 сентября в 21:30 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась Давыдова Елена Геннадьевна, 1987 года рождения», - говорится в сообщении.

Уточняются приметы пропавшей: среднего роста, среднего телосложения, волосы тёмные до плеч.

Елена была одета в спортивную куртку бледно-синего цвета, кофту чёрного цвета, штаны спортивные синего цвета с лампасами белого цвета и калоши, утеплённые чёрного цвета.

Лиц, располагающих сведениями о местонахождении без вести пропавшей, просим обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Зырянскому району: 8 (38243) 225-87.