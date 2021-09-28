Клуб «Томь» 29 сентября сыграет с московской командой «Спартак-2»

В среду, 29 сентября, ФК "Томь" сыграет с командой "Спартак-2" на выезде. Пожелаем нашим спортсменам удачи. Фото: Ксения Высотина

«Томь» в рамках 14 тура ОЛИМП-ФНЛ сразится на выезде со спортсменами из футбольного клуба "Спартак-2". Игра пройдет 29 сентября в 15 часов по столичному времени на стадионе "Спартак" в Москве, сообщили в пресс-службе томского клуба.

Напомним, по итогам прошедших матчей наши футболисты находятся на 12 строчке турнирной таблицы с 17 очками.

Добавим, что главным арбитром на предстоящей игре назначен Дмитрий Стрельцов из Ростова-на-Дону. В состав судейской бригады также входят Дмитрий Тарасов из Тамбова и Денис Мирошник (Ставрополь).