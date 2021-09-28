Купить продукты, билеты в театр и лекарства в аптеках Томской области со скидкой могут вакцинированные жители

Все прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции смогут воспользоваться скидками в магазинах, аптеках и учреждениях культуры, предъявив сертификат о вакцинации. Фото: Ксения Высотина

В нашем регионе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. На 28 сентября первым компонентом вакцины привился 300 501 житель региона, завершили иммунизацию 281 152 человека, сообщил оперативный штаб. При этом для формирования коллективного иммунитета вакцинироваться должны 60% населения старше 18 лет (или 506 тыс. человек).

Все прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции смогут воспользоваться скидками в магазинах, аптеках и учреждениях культуры, предъявив сертификат о вакцинации, сообщили в облдепартаменте здравоохранения.

По словам Алены Левко, вице-губернатора по социально политике Томской области, местные предприниматели поддержали жителей, которые позаботились о своем здоровье и поставили прививки от коронавирусной инфекции. «Уверена, что это только начало, и в ближайшее время бизнес активней начнет подключаться к социальной акции, предлагая скидки и льготы на свои услуги и товары», - прокомментировала она.

В настоящее время, предъявив сертификат и документ, удостоверяющий личность, можно приобрести билеты на спектакли в ТЮЗ и драмтеатр с 10-процентной скидкой, а также в Томский областной художественный музей на выставки из постоянной экспозиции. Приобрести товары и лекарственные препараты с 5-процентной скидкой можно в некоторых сетевых магазинах и аптеках.