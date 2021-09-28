Электрички в пригороды Томска не будут курсировать до следующего лета

Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании движения пригородных электропоездов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с окончанием летнего сезона пассажирских перевозок с 1 октября 2021 года традиционно изменится график движения пригородных поездов «Кузбасс-пригород», курсирующих на территории Томской и Кемеровской областей, сообщается на сайте организации.

Так, до следующего лета отменяются пригородные электрички, курсировавшие в летний период на Кемеровском, Томском, Тайгинском, Беловском и Новокузнецком направлениях. С 1 октября на Тайгинском и Томском направлениях отменяются поезда №6998/6997 по маршруту «Томск-2 – Асино – Томск-2»; №6084 и №6090 «Тайга – Томск-1», №6085 «Томск-2 – Тайга», №6086 и №6092 «Басандайка – Томск-2», а также №6089 и №6083 сообщением «Томск-1 – Басандайка».

«Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании движения пригородных электропоездов», - отмечают представители железной дороги. И рекомендуют уточнять более подробную информацию в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, а также с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный) и в пригородных железнодорожных кассах.