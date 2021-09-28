В 146 домах Советского района Томска батареи отопления остаются холодными

Больше всего жилых домов остается без отопления на конец сентября в Советском районе. Фото: архив "КП"

Как сообщили в мэрии, на 28 сентября отопление подключено на 93% объектах жилья. По сведениям районных администраций, с начала отопительного сезона к теплу подключены 3 163 домов из 3 419: в Ленинском районе – 741 (из 756) домов, в Кировском – 700 (из 735), в Советском – 774 (из 920), в Октябрьском – 948 (из 1008). Сейчас проходят активные работы во всех четырех районах Томска. В ближайшее сутки к теплу будет подключен жилой комплекс на пер. Ботанический в микрорайоне Степановка, дома по ул. Кузнечный взвоз, 6, 8, 10, ул. Колхозная, 9, ул. Белинского, 28, 30.

Уточняется, что наибольшее количество жилых домов без отопления (146 домов) расположено в Советском районе из-за регулировки на внутридомовых сетях. Для оперативного взаимодействия с населением здесь открыта «горячая линия» по подключению домов к горячему водоснабжению и теплоснабжению. Уточнить информацию можно по телефону: 8-913-852-64-84. Также на этом телефонном номере подключен мессенджер whatsapp для текстовых сообщений.

В пабликах социальных сетей жители Ленинского района Томска могут оставлять вопросы, связанные с запуском тепла в конкретном доме по ссылкам: https://ok.ru/group/6021376114699 (Одноклассники) и https://vk.com/public202874749 (ВКонтакте). Можно уточнить информацию по телефонам: 51-71-28 и 51-71-27.