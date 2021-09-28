Оперативники задержали в Санкт-Петербурге томича, который в декабре ограбил банк города на Неве

В северной столице оперативники задержали томича при повторной попытке осуществить налет на банковское учреждение в северной столице. Фото: архив "КП"

Как сообщает ГУ МВД России, уголовный розыск отыскал человека с пистолетом и запиской, который опустошил кассу банка на ул. Б. Куна и ушел ни с чем из кредитной организации с ул. Стачек в Санкт-Петербурге. По словам официального представителя МВД Ирины Волк от 28 сентября, это 38-летний уроженец Томска.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отмечает: уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ.

Известно, что подозреваемый в декабре 2020 года пришел в отделение банка «Восточный» на Белы Куна, 6–1 в северной столице. Лицо злоумышленника скрывали капюшон и медицинская маска, из-под которой видны были только голубые глаза. Мужчина направил оружие на кассира – операциониста, принудив отдать ему из кассы банка 450 000 рублей.

Уточняется, что в банковском учреждении на ул. Стачек нашему земляку не удалось поживиться: операционистка отделения успела нажать тревожную кнопку, и нападавшему пришлось покинуть офис ни с чем. Это было в апреле текущего года. Скрывался томич недолго. Полицейские установили, что подозреваемый проживает в арендованной квартире на окраине Питера. Там его правоохранители и задержали, изъяв в ходе обыска газовый пистолет, патроны, кастет, медицинские маски, мобильный телефон и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Добавляется, что в данный момент фигурант находится под стражей, предварительное расследование продолжается. «КП-Томск» следит за развитием ситуации.