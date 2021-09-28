Карбоновый полигон создадут ученые Томского госуниверситета в сотрудничестве с коллегами ИХТЦ

Проект по созданию карбонового полигона находится под патронатом Минобрнауки. В нем участвует коллектив разработчиков НИ ТГУ. Фото: Ксения Высотина

Томский государственный университет и Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ) разрабатывают первую в стране установку прямого захвата углерода, которая станет инструментом для снижения углеродного следа промышленности. Об этом сообщает пресс-служба университета.

- Минобрнауки РФ утвердило проект по созданию карбонового полигона в Томской области. Он предполагает ведение мониторинга эмиссии климатически активных газов, разработку технологий их улавливания, хранения и нейтрализации. Одним из инструментов, который позволит существенно снизить углеродный след промышленности, станет первая в РФ установка прямого захвата углерода, – отметили в вузе.

Представители разработчика уточнили, что проект ведут ТГУ и ИХТЦ. В целом работой займется междисциплинарная команда, объединившая участников Большого университета Томска – это ТГУ, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, ИМКЭС СО РАН, Институт химии нефти СО РАН и СибНИИСХиТ.

Они добавили, что карбоновый полигон является одним из приоритетов деятельности консорциума "Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни", инициированного ТГУ. Ряд соглашений между его участниками был подписан в рамках экспертного форума U-NOVUS 2021. Карбоновый полигон станет масштабной площадкой для изучения цикла углерода. Самым новым инструментом для секвестрации углерода являются установки прямого захвата, которые пока существуют за рубежом в единичных экземплярах. В России подобных проектов пока нет. Полигон планируется создать в пойме Оби.