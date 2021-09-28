Клиенты Tele2 теперь могут пользоваться Telegram и Viber даже при нулевом балансе

Tele2 расширила возможности «SOS-пакета», который автоматически включается, когда на счете мобильного телефона недостаточно средств для платы за тариф.

Tele2 расширил возможности «SOS-пакета. В список доступных приложений при нулевом балансе вошли Telegram и Viber. Об этом сообщили представители мобильного оператора.

- Мы продолжаем развивать наиболее востребованные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов удобнее и проще. При невозможности быстро пополнить счет пользователи Tele2 могут быть спокойны – они не окажутся в затруднительном положении. Компания уже не первый год меняет правила телекома. Вопреки сложившимся на рынке практикам, мы сохраняем доступ к самым важным сервисам, даже если на счете закончились средства, - Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

Также уточняется, что никаких услуг специально подключать не потребуется, ведь «SOS-пакет» активируется автоматически, когда на счете пользователя нулевой баланс. Для пользователей тарифов с ежемесячной абонентской платой услуга «SOS-пакет» действует 3 дня, с посуточной – 1 день. Помимо новых приложений, пользователям ранее уже были доступны WhatsApp, «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».