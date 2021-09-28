В Томске мужчина разобрал стену чужого гаража и вынес инструменты почти на 50 тыс. рублей

Томич, разобрав кирпичную стену, проник в один из гаражей, расположенных по улице Бирюкова города Томска, после чего открыл ворота и похитил электроинструменты и два бензогенератора. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в гараже по улице Бирюкова местный 36-летний житель разобрал стену чужого гаража и через дырку в стене украл инструменты почти на 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, подозреваемый, в вечернее время, разобрав кирпичную стену, проник в один из гаражей, расположенных по улице Бирюкова города Томска, после чего открыл ворота и похитил электроинструменты и два бензогенератора на общую сумму более 47 000 рублей. Похищенное, подозреваемый продал», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в ходе розыска им удалось задержать 36-летнего томича, который уже ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.