В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

За последние сутки в стране выявлено 21 559 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 28 сентября 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 565 человек.

Также в Томской области выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 43 466 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 59 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 465 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,98. В коечном фонде свободно 23,5% мест.

За последние сутки в стране выявлено 21 559 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 852 пациентов скончалось, 17 368 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 464 708 человек, 205 531 скончались, 6 635 485 выздоровели.