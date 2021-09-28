Томские волонтеры «ЛизаАлерт» установят указатели в лесу для заблудившихся

После установки стрелок, возможностей вернуться домой у пропавших станет значительно больше. Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт"

В Томске в воскресенье, 26 сентября, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» начали установку указателей для заблудившихся на 86 квартале. Об этом сообщили в пресс-службе «ЛизаАлерт».

- «Стрелки» - проект, который позволит, повысить безопасность людей в лесу. Заблудившийся человек, наткнувшись на такую стрелку, сможет выйти к дороге самостоятельно, соблюдая направление. Из-за слабого сигнал сотовой связи на территории 86 квартала здесь часто теряются люди, - рассказали волонтеры.

Уточняется, что территория, которую планируют охватить волонтеры, составляет 100 кв. км. В данном районе практически отсутствует мобильная связь и нет хороших дорог. Сами стрелки будут красного цвета, на них белым несмываемым маркером будет написано, сколько метров до ближайшей дороги и в какую сторону идти. Под указателями мы разместим номера телефонов экстренных служб и инструкцию, что делать потерявшимся.

Отмечается, что после установки стрелок, возможностей вернуться домой у пропавших станет значительно больше. Если потерявшийся человек увидит на дереве стрелку-указатель с правильным направлением движения и, более того, сообщит ее номер в службу спасения, то руководитель поисково-спасательных работ легко определит, где находится человек и, либо направит туда группу для вывода, либо указаниями по телефону выведет потерпевшего.

- В год нам поступает примерно 60 заявок на поиск пропавших в природной среде. По трем заявкам пропавшие застрели на машинах в бездорожье и не могли об этом сообщить, по другим трем заявкам заблудившиеся долго не могли найти дорогу. У троих пропавших из семи при себе был мобильный телефон и только одному мы смогли помочь удаленно выйти из леса. Остальные были вне зоны действия сети, - прокомментировали волонтеры.

Добавляется, что за первый день установки было сделано 18 стрелок. За эту осень волонтеры установят все указатели, независимо от погоды.

Напомним, что ранее "КП-Томск" уже общалась с региональным представителем поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Томской области.

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https://www.tomsk.kp.ru/daily/28332/4477338/