В Томске за сутки 27 сентября произошло более 40 аварий

По предварительной информации зарегистрировано 46 ДТП. Пострадали пять человек. Фото: "Регион-70"

В Томске в понедельник, 27 сентября, из-за гололеда сотрудниками ДПС зарегистрировано более 40 аварий, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

- По предварительной информации зарегистрировано 46 ДТП. Пострадали пять человек, - рассказали в полиции.

Уточняется о нескольких происшествиях, на Иркутском тракте УАЗ врезался в дорожное ограждение. В ДТП пострадал 54-летний водитель и 69-летняя пассажирка, оба были доставлены в больницу. На Комсомольском проспекте Toyota Camry врезалась в Toyota RAV 4, после чего второй автомобиль наехал на Chevrolet Aveo. В результате такого массового столкновения 45-летняя пассажирка Toyota RAV 4 получила травмы. Три автомобиля столкнулись на улице Пушкина. Mitsubishi Lancer врезалась во впереди стоящий Ваз-21074, который задел впереди стоящий автомобиль Тoyota Carina. В ходе аварии пострадала водитель третьей машины.

Напомним также о серьезном ДТП на Пушкинской развязке, в ходе которого пострадали три человека. Двое из них, женщина – 46 лет и мужчина – 24 года не нуждались в госпитализации, им оказали амбулаторную помощь. А вот пострадавший 31-летний томич был госпитализирован. Сейчас ему проводят оперативное лечение, врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 сентября, из-за резко наступившего гололеда произошли десятки массовых ДТП.