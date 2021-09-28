Томским онкологам удалось удалить пациентке 12-килограммовую опухоль

Удаленное новообразование весом 12 килограммов было отправлено на гистологическое исследование. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске онкологам удалось удались пациентке 12 – килограммовую опухоль. Операция была проведена за 4 часа, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Опухоль исходила из тела желудка, врастала в поперечно-ободочную кишку и уже дала метастазы в левую долю печени. Операция длилась около 4 часов. Нашими хирургами была выполнена субтотальная резекция желудка, резекция поперечно-ободочной кишки, дистальная резекция поджелудочной железы и резекция второго и третьего сегментов печени», - говорится в сообщении пресс-службы, которая цитирует главного врача онкодиспансера Максим Грищенко.

Уточняется, что удаленное новообразование весом 12 килограммов было отправлено на гистологическое исследование. Там врачи смогут принять решение о дальнейшей терапии. Сейчас пациентка восстанавливается в стационаре.

Добавим, что томским врачам и до этого удавалось извлекать крупные опухоли. Команда хирургов Томской областной клинической больницы (ТОКБ) уже проводила сложную операцию. Врачи удаляли доброкачественную опухоль матки весом 22 килограмма.

Читайте также: Томичке удалили гигантскую опухоль весом 22 килограмма

https://www.tomsk.kp.ru/daily/26906/3951778/