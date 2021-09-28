В Томской области в Асино к концу 2022 года построят новую детскую поликлинику

Новая детская поликлиника на 200 посещений в смену площадью более 6 тысяч квадратных метров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томской области в г. Асино началось строительство новой детской поликлиники. Новая больница появится к концу 2022 года, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Новая детская поликлиника на 200 посещений в смену площадью более 6 тысяч квадратных метров будет построена в городе Асино к концу 2022 года», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что деньги на строительство объекта выделены из областного и федерального бюджетов в рамках региональной программы здравоохранения, которая включена в нацпроект «Здравоохранение». Стоимость на строительство поликлиники составит 433,8 млн рублей.

Отмечается, что на цокольном этаже больницы будут располагаться вспомогательные и технические помещения, кладовые и медицинский архив. На первом - гардероб, регистратура, картохранилище, вестибюльная группа, зона приема анализов, помещение дежурного врача, аптека. Также на первом этаже появятся инфекционный блок, кабинет выдачи рецептов, диагностические службы, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры, санитарные комнаты. На втором этаже будет кабинет педиатрической службы, зона вакцинопрофилактики, помещение «Мать и дитя». Третий этаж – кабинеты врачей-специалистов.

Добавим, что строительством объекта занимаются ООО «Стройдоммонтаж-М». На сегодняшний день уже завершена установка свай, а также уже проводятся работы по монтажу наружных инженерных сетей.