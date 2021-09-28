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Общество28 сентября 2021 7:28

В томском микрорайоне Зеленые горки начинают прокладывать теплотрассу к детскому саду

Частично будет закрыто движение транспорта на улице Дизайнеров
Елена Андреева
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Участок улицы Дизайнеров в Томске на время станет пешеходным.

Участок улицы Дизайнеров в Томске на время станет пешеходным.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэрия Томска объявила о частичном закрытии движения транспорта в микрорайоне Зеленые горки.

«С 9 часов среды, 29 сентября, до 24 часов четверга, 30 сентября, движение автомобилей будет приостановлено на участке ул. Дизайнеров от ул. В. Болдырева до дома по ул. Дизайнеров, 1», - говорится в сообщении городской администрации.

На участке, который становится пешеходным, начинаются работы по прокладке теплотрассы.

Тепломагистраль предназначена для будущего детского сада на улице Болдырева, который находится сейчас в стадии строительства.

«ТомскРТС» приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и просит выбирать для движения другие пути.