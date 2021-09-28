В Томске будут судить водителя иномарки, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе

У томички были зафиксированы переломы, травмы потребовали более чем полугодового лечения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в суд направлено уголовное дело в отношении водителя, по вине которого пострадала пожилая женщина, сообщили в прокуратуре региона.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя областного центра», - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Инцидент, который закончился судом, произошел в конце января 2021 года в микрорайоне Черемошники. Мужчина двигался на автомобиле «JEEP GRAND CHEROKEE» по ул. 5 Армии. В тот момент, когда иномарка подъехала к нерегулируемому пешеходному переходу, в нескольких метрах от авто в крайней правой полосе остановился попутный автобус ПАЗ, пропуская людей.

Водитель внедорожника не остановился, более того, он даже не снизил скорость, в итоге наехал на находившуюся на пешеходном переходе 65 – летнюю женщину.

У томички были зафиксированы переломы, травмы потребовали более чем полугодового лечения.

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Томска.