Масштабное отключение воды запланировано в Ленинском и Октябрьском районах Томска в октябре

«Томскводоканал» анонсировал ремонтные работы по переврезке водопроводной линии и замене запорной арматуры. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

О запланированном на октябрь крупном отключении холодной воды сообщила компания «Томскводоканал».

«В связи с большим комплексом ремонтных работ по переврезке водопроводной линии и замене запорной арматуры на различных участках водопровода будет ограничено холодное водоснабжение с 22:00 13.10.2021 до 20:00 14.10.2021», - говорится в сообщении на сайте «Томскводоканала».

Без воды, в том числе, останутся жители домов на улицах 5-й Армии, Бердской, Больничной, Большой Подгорной, Войкова, Водяной, Ижевской, К. Маркса, Р. Люксембург.

В общей сложности отключение коснется более 300 адресов, их полный список можно посмотреть на сайте «Томскводоканала».