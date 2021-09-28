Volkswagen Polo сбил ребенка в Северске

Девочка, попавшая под колеса иномарки, доставлена в больницу. Фото: Александр БОЙКО

Ребенок школьного возраста пострадал в результате дорожного инцидента в Северске, сообщили в полиции.

«27 сентября 2021 года около 17 часов 10 минут 51-летний водитель, управляя автомобилем VOLKSWAGEN POLO, совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Иномарка двигалась по улице Солнечной со стороны проспекта Коммунистического, в направлении Южного проезда.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка доставлена в медицинское учреждение.

27 сентября в Томске запомнится многочисленными пробками практически во всех районах города и десятками ДТП.

Госавтоинспекция рекомендует томичам и жителям городов и районов Томской области поменять «летние» шины на «зимние».