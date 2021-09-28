Без электричества в Томске 28 сентября останутся более 100 домов

Света 28 сентября не будет в домах на улицах Профоюзной, Усть-Керепеть, Лебедева и проспекте Фрунзе. Фото: Алексей ФОКИН

О плановом отключении электричества сообщает компания «Горсети».

«Без света с 9 утра до 17.00 28 сентября останутся жители ряда домов в поселке Зональная станция», - говорится в сообщении организации.

Отключения также затронут дома на улицах Профоюзной, Усть-Керепеть, проспекте Фрунзе и улице Лебедева.

Адреса, где не будет электричества, указаны на сайте компании «Горсети».

В общем понимании под понятием «плановое отключение света» подразумевается осуществление ресурсоснабжающей организацией различных профилактических и ремонтных работ, в ходе которых могут выполняться замена проводов и опор на воздушных линиях; проведение ремонтных работ или же обновление оборудования, трансформаторов; возведение новых подстанций; демонтаж и перекладка кабелей и т.д.