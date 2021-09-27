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Недвижимость27 сентября 2021 17:34

За два дня в Томске специалисты подключили к теплу еще 190 домов

Больше всего домов без тепла остается в Советском районе города
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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В Томске еще свыше 300 домов остаются без тепла. Фото: сайт мэрии Томска

В Томске еще свыше 300 домов остаются без тепла. Фото: сайт мэрии Томска

За минувшие выходные еще 190 многоквартирных домов подключили к теплу в Томске, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Как информирует сайт администрации города, по данным жилищно-коммунальных отделов районных администраций, с начала отопительного сезона, который стартовал в Томске 20 сентября, к теплу уже подключены 3 111 домов из 3 419.

Специалисты отмечают, что в Ленинском районе подключены 732 дома из 756, в Кировском – 696 из 735, в Советском – 754 из 920, в Октябрьском – 929 из 1008.