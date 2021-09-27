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Экономика27 сентября 2021 17:06

Два новых предприятия вошли в число резидентов промышленного парка «Томск»

Одна компания будет разводить и перерабатывать рыбу, другая – строить станки
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Новые предприятия запускают свое производство в Томске

Новые предприятия запускают свое производство в Томске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В число резидентов промышленного парка «Томск» вошли два новых предприятия – «Рыбозавод Томский» и «НПК Магнит», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Интернет-портал информирует о том, что предприятие «Рыбозавод Томский» планирует открыть на площадке «Березовая» производственные цеха. В частности, здесь появится акваферма, где будут выращиваться ценные породы рыб – форель, муксун, нельма и осетр.

Специалисты отмечают, что после запуска рыбозавод планирует реализовать копченую и соленую рыбу, стейки, балыки, свежемороженую и порционную рыбную продукцию. Кроме того, прорабатывается технология выделения в отдельную фракцию жирных кислот «Омега-3» для использования в фармацевтической промышленности.

Другое предприятие – «НПК Магнит» – будет заниматься реализацией инвестпроекта на площадке «Северная», что позволит компании расширить линейку станков и наладить производство крупногабаритного оборудования термической обработки.