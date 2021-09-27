Из реки Томи местные спасатели достали тело мужчины

Сегодня в Томске много разных происшествий! Фото: Мария ЛЕНЦ

Тело мужчины сегодня спасатели МЧС достали из реки Томи в черте Томска, в районе улицы Дамбовой, 30. Об этом сообщили в томской областной поисково-спасательной службе.

«Инцидент произошел 27 сентября в районе улицы Дамбовой. Оперативному дежурному позвонили прохожие, которые увидели в воде тело», – говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели вытащили тело на берег и передали сотрудникам полиции.

В региональном управлении МЧС отметили, что чаще всего на воде гибнут люди в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве также подчеркнули, что осенью отдых у воды не так активен, как в летний период, но, чтобы исключить несчастные случаи, о безопасности забывать нельзя.