Коронавирус в Томске: + 85 новых случаев заражения

53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

27 сентября 2021 года в Томской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 43 370 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 406 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,99. В коечном фонде свободно 22,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 22 236 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 779 пациентов скончалось, 13 513 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 443 149 человек, 204 679 скончались, 6 618 117 выздоровели.