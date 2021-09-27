Томичи могут обратиться на «горячую линию» переписи населения

Основной инструмент оператора горячей линии — специально разработанная база знаний. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В России начала работать «горячая линия» Всероссийской переписи населения, сообщает Росстат.

«Накануне старта переписи у жителей страны неизбежно возникают вопросы. Ответы теперь можно получить легко и быстро. Достаточно позвонить по бесплатному телефону горячей линии 8-800-707-20-20», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что основной инструмент оператора горячей линии — специально разработанная база знаний. В ней содержатся ответы на вопросы потенциальных участников переписи: от простейших (например, о сроках проведения переписи) до узкоспециальных (например, что делать, если знаешь 14 иностранных языков, а в форме переписного листа всего четыре ячейки для ответов).

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Уже не раз сообщалось, что главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Мэрия Томска напомнила, что в областном центре продолжается набор волонтеров предстоящей переписи. Ими могут стать люди от 16 до 50 лет. Каждый пройдет обучение, ему выдадут средства индивидуальной защиты и форму.

Для того, чтобы принять участие в переписи в качестве волонтера, необходимо до 30 сентября 2021 года заполнить анкету на сайте dobro.ru.