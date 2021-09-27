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Происшествия27 сентября 2021 9:37

В Томске мужчинам, которые говорят на языке жестов, помогли освободить застрявшую в грязи машину

Посредником в ситуации стала сурдопереводчица томского общества глухих
Елена Андреева
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Напрямую обратиться в экстренные службы мужчины, машина которых застряла в грязи, не могли в силу физиологических особенностей.

Напрямую обратиться в экстренные службы мужчины, машина которых застряла в грязи, не могли в силу физиологических особенностей.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Экстренные службы Томска помогли выбраться из леса мужчинам, автомобиль которых застрял в грязи, рассказали в управлении МЧС по Томской области.

«26 сентября в 16:35 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о том, что на окраине Томска в районе улицы Высоцкого в лесном массиве требуется помощь людям», - говорится в сообщении.

Ситуацию осложняло то обстоятельство, что обратиться в экстренные службы мужчины не могли в силу физиологических особенностей. Дело в том, что мужчины-инвалиды по слуху, они не слышат и не могут говорить, поэтому с помощью СМС-сообщения они сначала обратились за помощью к сурдопереводчице томского общества глухих. Женщина после того, как получила СМС, связалась с ними, и те по видеосвязи жестовым языком рассказали ей о своей проблеме.

Далее сурдопереводчица позвонила в пожарно-спасательную службу. По указанным координатам на место были направлены сотрудники пожарно-спасательной части № 5 и Службы пожаротушения Главного управления МЧС по Томской области.

С помощью спецтехники пожарные эвакуировали автомобиль и довезли молодых людей до ближайшей автозаправочной станции.