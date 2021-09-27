Для борьбы с гололедом на томские улицы выведут спецтехнику

По прогнозам синоптиков, минусовых температур на этой неделе в Томске не ожидается, тем не менее, есть вероятность образования наледи и инея на проезжей части. Фото: Иван Макеев

Дежурство спецтехники, которая предотвратит появление гололеда на дорогах, будет организовано в Томске в ночь на 28 сентября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«В ночь на вторник «ТомскСАХ» организует дежурство пескоразбрасывающей техники. Пять единиц спецтехники будут дежурить на пескобазе на Московском тракте», - говорится в сообщении.

Утро 27 сентября томичам запомнится надолго, город встал в 10-балльных пробках. Сотрудники ГИБДД за несколько утренних часов получили почти 20 сообщений о дорожных происшествиях.

В Госавтоинспекции подчеркивают - из-за колебания температуры дорожное полотно обледеневает. Это влияет на снижение коэффициента сцепления автомобиля с проезжей частью, особенно на мостах, путепроводах и загородных участках, что может спровоцировать рост ДТП.

Что касается спецтехники «САХ», в случае понижения температуры воздуха и возникновения гололеда, она выйдет на маршруты и проведет отсыпку потенциально опасных участков – мостов, путепроводов, спусков, транспортных колец и прочего, уточнили в мэрии.

По прогнозам синоптиков, минусовых температур на этой неделе в Томске не ожидается, тем не менее, есть вероятность образования наледи и инея на проезжей части.

Госавтоинспекция рекомендует томским водителям поменять «летние» шины на «зимние».

«Главная задача водителя сделать так, чтобы в первый же день, когда на дороге появится лед или снег, автомобиль уже был оснащен «зимними» шинами», - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении мэрии подчеркивается, специалисты «ТомскСАХ» круглосуточно и регулярно мониторят погодные условия в режиме реального времени, в случае ухудшения погоды, пескоразбрасыватели оперативно будут направлены к местам повышенной опасности. «КП-Томск» поинтересовалась, почему спецтехника не использовалась в ночь на 27 сентября, учитывая прогноз погоды, она была нужна, в мэрии редакция ответа не получила.

Между тем, томичи активно обсуждают пробки и многочисленные аварии в соцсетях, выкладывают фотографии ДТП. Горожане также справедливо негодуют - Прогноз погоды видели? Почему песочком не посыпали опасные места заранее? Такие вопросы можно увидеть во многих томских пабликах.

Уже известно, что в утреннем ДТП на Пушкинской развязке 27 сентября пострадало три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии