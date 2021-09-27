Полиция проверяет информацию о приставании мужчины к школьницам в Южных воротах в Томске

В Томске в минувшее воскресенье, 26 сентября, в полицию поступило обращение от женщины, которая рассказала о том, что по улице Королева мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам.

«26 сентября 2021 года около 22 часов в дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение от жительницы микрорайона Южные ворота о том, что по улице Королева мужчина приставал к девочкам», - говорится в сообщении.

Также в одной из томских групп появилась запись, зафиксированная с уличных камер того самого дома по ул. Королева.

«Мужчина приставал к школьницам в «Южных Воротах». Одежда в краске. Предлагал сначала малолетним девочкам покурить, потом начал хватать и пытался утащить. Они от него убежали, успокоились, потеряли бдительность и пошли домой, а он следил за ними. В итоге девочки обратились к проходящему мимо мужчине после чего преследовавший убежал. Приставания начались возле одного из магазина по разливу алкогольных напитков в микрорайоне», - говорится в тексте под видео.

В полиции уточнили, что на данный момент проводится проверка, устанавливаются участвующие лица, свидетели и очевидцы произошедшего, изучаются записи с видеокамер, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Всех, кто располагает сведениями о данном инциденте, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону: 8-3822-64-34-61 или 02 (с сотового 102).