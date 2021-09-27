В Лагерном саду в Томске к 9 мая 2022 года откроется парк «Патриот»

В сквере будет присутствовать военная техника и то, что он будет уменьшенной версией московского Парка «Патриот». Фото: Ксения Высотина

В Томске к 9 мая 2022 года планируется открытие парка «патриот» в Лагерном саду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на заместителя мэра по социальной политике Константина Чубенко.

- Парк планируют открыть к следующему году в западной части Лагерного сада, за зданием Поста №1, - рассказали в мэрии.

Заммэра также добавил, что в сквере будет присутствовать военная техника и то, что он будет уменьшенной версией московского Парка «Патриот».

Отмечается, что уличная экспозиция будет работать круглосуточно.