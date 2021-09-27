Томичи жалуются в социальных сетях на ремонт лестницы по пер. Карповский в сторону ТГАСУ

В Томске местные жители жалуются в социальных сетях на ремонт лестницы по пер. Карповский до ТГАСУ. В одной их томских групп появилось видео, где люди пытаются пройти по развалившейся лестнице.

На записи видно, как томичи пытаются пройти по разобранной лестнице. После этого видео начали появляться негативные комментарии.

«Остаться в живых в этой стране становится все тяжелее», - поделился подписчик в группе.

Однако, мнение разошлось на две стороны, кто-то понимает, что капремонт лестницы идет на благо томичей.

«Чего вы возникаете, ее на капремонт закрыли, сами же и просили», - отметила другая подписчица паблика.

Напомним, что в среду, 22 сентября, по многочисленным просьбам жителей подрядная организация администрации Октябрьского района Томска приступила к выполнению работ по капитальному ремонту лестницы по пер. Карповскому, 28 в рамках городской программы благоустройства.