В Молчановском районе Томской области мужчину осудили за незаконную добычу стерляди

Браконьеру повезло с тем, что суд учел его положительную характеристику и назначил ему условный срок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области в Молчановском районе судья вынес приговор местному 44-летнему жителю за незаконную добычу стерляди, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В июле 2021 года житель одного из сел Молчановского района выловил из реки Обь три экземпляра рыбы ценного вида – стерлядь», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подсудимый сделал это с использованием запрещенной рыболовной снасти «самолов». Также уточнили, что материальный ущерб от преступных действий превысил 13,7 тыс. рублей

Браконьеру повезло с тем, что суд учел его положительную характеристику и назначил ему условный срок.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.