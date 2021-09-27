Фотографии и видео первого снега в Томске начинают появляться в сети

Если судить по фенологическому календарю, где собраны все наблюдения за природными явлениями Томской области с 1970 по 2003 годы, то будет ясно, что в Томске в среднем снег выпадает 26 сентября. Фото: "Регион-70"

В Томске 26 сентября выпал первый снег, в связи с чем горожане начали активно выкладывать фотографии и видео наступления зимы в социальные сети.

«Вот и до Томска снег дошел», - пишут подписчики группы.

Томичи также отметили в комментариях, что в этом году снег выпал раньше обычного. Однако если судить по фенологическому календарю, где собраны все наблюдения за природными явлениями Томской области с 1970 по 2003 годы, то будет ясно, что в Томске в среднем снег выпадает 26 сентября.

Помимо красивых фотографий и радостных возгласов в комментариях, водители не довольны ранним появлением снега.

«Спуск Клюева в сторону Фрунзе очень скользко», - делится информацией на дорогах в городе подписчик.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 сентября, утром появляется информация в социальных сетях о десятках ДТП из-за появившегося гололеда. Также в городе зафиксированы девятибалльные пробки.

Добавим, что, не смотря на выпавший снег, в понедельник, температура поднимется до +9 градусов. Существенных осадков не будет.