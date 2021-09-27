В Томске в Октябрьском районе 27 сентября более 10 домов останутся без воды на целый день

Ресурс будет отсутствовать из-за ремонтных работ по переключению объектов капитального строительства социального назначения. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В понедельник, 27 сетября в Томске в октябрьском районе останутся без воды две улицы, сообщает пресс-служба «Томскводоканал».

Уточняется, что ресурс будет отсутствовать из-за ремонтных работ по переключению объектов капитального строительства социального назначения.

Вода не будет поступать с 9.20 до 19.00 на двух улицах Томска, а именно ул. Ивана Черных, 79а, 81, 81/1, 83, 83/1, 85, 85/2, 89, 89в, 93 и ул. Суворова, 13/1.