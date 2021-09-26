В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

В Томской области выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 43 285 подтвержденных случаев. Двое пациентов скончались. Фото: Ксения Высотина

26 сентября 2021 года стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 563 человек.

Также в Томской области выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 43 285 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 61 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 353 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,01. В коечном фонде свободно 24,2% мест.

За последние сутки в стране выявлено 22 498 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 805 пациентов скончалось, 16 828 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 376 374 человек, 203 900 скончались, 6 574 608 выздоровели.