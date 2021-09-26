Новые подробности об избиении фельдшера скорой помощи в Томске

Очередное ночное дежурство фельдшера скорой помощи Анжелики Акентьевой обернулось для нее избиением: пациент в неадекватном состоянии нанес ей черепно-мозговые травмы, сейчас девушка находится на больничном. СУ СКР по Томской области ждет информации от граждан в рамках случившегося ЧП. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Томска, который напал на фельдшера скорой помощи и избил ее, пострадал от перцового баллончика. Этот факт послужил причиной вызова бригады медиков, что и привело затем к очень печальным последствиям, сообщили в СУ СК России по Томской области.

- Мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи в Томске, пострадал от перцового баллончика. Это стало причиной обращения в скорую. Сейчас СК ищет очевидцев ЧП, - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что первоначально томича, напавшего на девушку-фельдшера привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Также были назначены необходимые экспертизы по факту причинения телесных повреждений. Ситуация привлекла внимание председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он потребовал от руководителя следственного управления по Томской области в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Томске в ночь на 23 сентября пьяный мужчина, которому оказывали неотложную медицинскую помощь, напал на молодого фельдшера Анжелику Акентьеву, причинив ей повреждения в виде сотрясения головного мозга и ушиба мягких тканей головы. Сотрудники Следственного комитета просят томичей, знающих подробности произошедшего, позвонить по телефону: 8-913-811-49-30 (дежурный следственного управления).

Читайте также в «КП-Томск» о подробностях ситуации.