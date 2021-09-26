В Томске и области 26 сентября Гидрометцентр обещает ветер, дождь и мокрый снег

Сейчас за окном +1, пасмурно. В течение дня воздух прогреется до +6, сообщают метеорологи. К вечеру ожидается дождь с мокрым снегом. Одевайтесь по погоде, удачного дня и хорошего настроения. Фото: Ксения Высотина

Погодные условия 26 сентября не принесут томичам тепла и солнца. В областном центре пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 2-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +4, +6°С.

В регионе также будет преобладать облачная погода. Вероятны небольшие, местами умеренные, осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу без существенных осадков, утром местами туманы. Ветер северный 2-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем +3, +8°С.

В ближайшие дни, по предварительным прогнозам, осадки не прекратятся. Как сообщили в Томском гидрометцентре, столбики термометров днем в среднем могут доходить до отметки +8, ночью опускаться до 0, -1 градуса.