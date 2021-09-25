Коронавирус в Томске 25 сентября 2021 года – выздоровели 69 томичей, заболели 89

Все еще количество новых заболевших коронавирусом в Томской области превышает число выздоровевших за сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 25 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 43 199 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 69 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 292 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,03. В коечном фонде свободно 23,3% мест.

За последние сутки в стране выявлен 22 041 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 822 пациента скончалось, 16 325 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 398 415 человек, 203 095 скончались, 6 590 933 выздоровели.